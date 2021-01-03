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В Чехии прививки от коронавируса будут доступны для всех желающих с 1 февраля

Воскресенье, 3 января 2021, 14:58
В Чехии прививки от коронавируса будут доступны для всех желающих с 1 февраля

В Чехии с 15 января будет запущена система резервирования вакцинации для пожилых людей старше 80 лет, а с 1 февраля система будет доступна для всех граждан.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам Бабиша, пожилые люди старше 80 лет смогут записаться на прием лично, через своего терапевта или по специальному телефону, где вместе с ними будет заполнена заявка.

Остальные граждане смогут сделать записаться на вакцинацию с февраля, указав конкретные данные о своем возрасте, состоянии здоровья и роде занятий. Затем система определит дату вакцинации.

По словам премьер-министра, точность данных будет проверена во избежание неправомерного использования. Детям до 15 лет вакцинация не проводится.

По словам Бабиша, здоровый человек 66 лет получит вакцину позже, чем, например, 65-летний человек с повышенным артериальным давлением, ожирением или серьезным заболеванием легких.

Бабиш, который был вакцинирован первым в Чехии, заявил, что у него тогда ненадолго повысилась температура. Он сказал, что у него не было других побочных эффектов.

У него нет информации о том, что президент Милош Земан уже вакцинирован. По его словам, глава государства ждет, когда появится вакцина, которая будет вводиться в разовой дозе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЧехиякоронавирус
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