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В Испании усилили ограничения на передвижение из-за 40-часовой вечеринки

Воскресенье, 3 января 2021, 16:49

В нескольких регионах Испании в воскресенье ужесточаются ограничения на передвижение в ответ на возможные последствия новогодней рейв-вечеринки, которая длилась более 40 часов и собрала сотни участников, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

 

В ближайшие часы новые ограничения вступят в силу в таких сообществах, как Андалусия, Мадрид и Арагон. В Мадридском регионе будут запрещены въезд и выезд с этого понедельника, кроме как по уважительным причинам.

Решение было принято после появления информации о незаконном рейве на промышленном складе в барселонском пригороде Линарс-дель-Валлес, который разогнала полиция после почти 40 часов вечеринки.

Каталонская федерации ночных заведений (FECALON) обвинила власти в "пассивности" за то, что они так долго не закрывали вечеринку и не реагировали на перемещение сотен людей, некоторые из которых прибыли из других европейских стран, несмотря на существующие ограничения.

В полиции заявили, что арестовали двух человек и ведут расследование в отношении еще пятерых за организацию незаконной вечеринки, и им может грозить штраф в размере до 3000 евро.

Напомним, во Франции полиция более суток не могла разогнать подпольную рейв-вечеринку, 1200 лицам выписали штраф за нарушение карантинных ограничений.

Темы: Испаниякарантин


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