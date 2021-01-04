К Украине приближается циклон "Ахмед": несет непогоду

Циклон по имени Ahmet во вторник, 5 января, подойдет к Украине с юго-западной стороны Европы. Осадки ожидаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По ее прогнозу, будет идти преимущественно дождь, при приближении температуры к более низким значениям возможен местами мокрый снег. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.

"Учитывая, что пока температура воздуха особенно снижаться не хочет, поэтому на дождь будет намного больше шансов, чем на снег", - уточняет Диденко.

По ее данным, 5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит + 1 + 5 градусов, на востоке 0 + 3 градуса, в западной части и на юге + 4 + 9 градусов.

Местами туманы с ухудшением видимости.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода, небольшой дождь или мокрый снег, вероятные вечером.

Температура воздуха в столице 5 января будет колебаться в течение дня в пределах + 1 + 3 градусов.

"На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украину прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, и усиление ветра. Небольшой мороз, по большей части в ночные часы, появится в выходные и в начале следующей недели, ближе к Маланке-Василию", - добавляет синоптик.