Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден приблизился к контролю над Сенатом после победы своего кандидата в Джорджии

Среда, 6 января 2021, 12:59
Уорнок и Байден

Кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок получил одно из двух мест в Сенате США во время второго тура выборов в Джорджии; таким образом демократы приблизились к контролю над Сенатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Темнокожий пастор, который в течение последних 15 лет руководил церковью в Атланте, где проповедовал Мартин Лютер Кинг-младший, Уорнок победил действующего сенатора-республиканца Келли Леффлера.

По результатам подсчета 98% голосов, Уорнок опередил Леффлера на 1,2 процентных пункта, примерно 50 000 голосов.

Он станет первым в истории штата чернокожим сенатором.

Это станет ударом по Дональду Трампу, который совершил одну  из последних поездок в должности в  Джорджию, чтобы мобилизовать своих сторонников в поддержку кандидатов-республиканцев.

Основное внимание сейчас приковано к результатам голосования за второе место в Сенате - между республиканцем Дэвидом Пердью и демократом Джоном Оссоффом. Оссофф опережает соперника на 12 000 голосов, однако о победе говорить еще рано.

В соответствии с законодательством Джорджии, кандидат, отстающий от соперника на 0,5 процентного пункта может потребовать повторного подсчета голосов.

Если Оссофф победит, демократы будут иметь полный контроль над Конгрессом, усиливая позицию избранного президента Джо Байдена во время, когда он готовится вступить в должность 20 января.

Темы: БайденСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото"Нанопленки для прикрытия номерных знаков": полиция разоблачила мошенника

МОЗ против переноса усиленного карантина: хочет избежать локдауна весной

"Газпром" почти на треть сократил транзит газа через Украину

фото, видеоСын Корбана погиб в аварии – источники

В день утверждения победы Байдена неизвестные пообещали направить самолет в здание Конгресса

Новости 5 января: Зеленский vs Бойко, продажи во время локдауна

Все новости...
Байден
Трамп собирает митинг в день утверждения итогов выборов
Байден: После инаугурации я прикажу частным компаниям ускорить производство медицинских товаров
Байден обвинил команду администрации Трампа в блокировании передачи дел
Последние новости
13:43
Экспертиза записей по делу Шеремета уже началась – Геращенко
13:30
13 членов ЕС просят Еврокомиссию поделиться вакцинами с Украиной
13:18
Киев пересек отметку в 115 тысяч случаев COVID и 2 тысячи смертей
13:08
Цена на биткоин обновила рекорд: превысила 35 тысяч долларов
12:59
Байден приблизился к контролю над Сенатом после победы своего кандидата в Джорджии
12:50
Конституционный суд может работать и без главы – представитель Зеленского в КС
12:30
видеоРоссиянин затаился от пограничников во рве, но его обнаружил тепловизор
12:18
Стало известно, сколько "Нафтогаз" заплатил за крупнейшее месторождение сланцевого газа
12:03
фото"Нанопленки для прикрытия номерных знаков": полиция разоблачила мошенника
11:48
Помпео сожалеет об отсутствии прогресса в урегулировании на Донбассе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!