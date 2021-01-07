Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев и еще ряд регионов накроет мокрый снег, на дорогах гололедица

Четверг, 7 января 2021, 15:53
Киев и еще ряд регионов накроет мокрый снег, на дорогах гололедица

В пятницу, 8 января, в ряде регионов, в том числе в Киеве, ожидается мокрый снег, дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Источник: ГСЧС, КГГА

Дословно ГСЧС: "По информации УкрГидрометцентра, 8 января на Черниговщине и Сумщине значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог".

Детали: Вместе с тем, в КГГА сообщили, что осложнения погодных условий в столице ожидается в ночь на пятницу, и дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" к этому готовы.

Дословно КГГА: "Соответствующая спецтехника уже находится на исходных позициях в городе. В общем готовы к работе 544 единицы спецтехники.

Напоминаем, что в первую очередь противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь. Водителей призывают быть осторожными на дороге".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаГСЧСКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: