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Киев и еще ряд регионов накроет мокрый снег, на дорогах гололедица

Четверг, 7 января 2021, 16:53

В пятницу, 8 января, в ряде регионов, в том числе в Киеве, ожидается мокрый снег, дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Источник: ГСЧС, КГГА

Дословно ГСЧС: "По информации УкрГидрометцентра, 8 января на Черниговщине и Сумщине значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог".

Детали: Вместе с тем, в КГГА сообщили, что осложнения погодных условий в столице ожидается в ночь на пятницу, и дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" к этому готовы.

Дословно КГГА: "Соответствующая спецтехника уже находится на исходных позициях в городе. В общем готовы к работе 544 единицы спецтехники.

Напоминаем, что в первую очередь противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь. Водителей призывают быть осторожными на дороге".

Украинская правда
Темы: погодаГСЧСКиев


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