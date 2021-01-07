Узника Кремля, который перенес COVID, оставят в ШИЗО до 22 января – мать

Украинскому политзаключенному в России Теймуру Абдуллаеву, который находится в ИК-2 в башкирском городе Салават и там заболел COVID-19, продлили время пребывания в ШИЗО до 22 января.

Источник: мать политзаключенного Диляра Абдуллаева в комментарии Укринформу

Прямая речь: "У меня был официальный короткий разговор с младшим сыном Теймуром в 17:00 (по киевскому времени - ред.). Он в ШИЗО, наказание продлили до 22 января! Теймур уже перестал выяснять, за что. Говорит, бесполезно, все равно невозможно доказать свою невиновность. Не уверен, что вообще когда-нибудь сможет выйти из зоны".

Детали: Сын сказал ей, что здоровье у него по-прежнему: слабость, держится кашель. Он просил прислать очки с более сильными стеклами, поскольку из-за ухудшения зрения в бывших очках читать не может. Лекарства и витамины, которые Абдуллаева переслала сыну в колонию, получены еще до Нового года, но Теймуру их еще не отдали.

Мать также уточнила, что через два месяца исполнится год, как Теймура этапировали в ИК-2 в Салавате. При этом в СУС (камеры строгих условий содержания) Абдуллаев находился около месяца. Еще три недели, из-за COVID-19 – на карантине. Все остальное время, с 10 марта 2020 года, Теймур содержится в ШИЗО.

Прямая речь: "В колонии говорят, чтобы столько сидели в ШИЗО, никогда такого у них не было. Мы просили адвокатов приложить усилия для выяснения причин этого".

Что предшествовало: Ранее осужденного по сфабрикованному "делу Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа) Теймура Абдуллаева держали в штрафном изоляторе российской колонии 141 день. 12 августа 2020 года стало известно, что его перевели в СУС (камеру с суровыми условиями содержания). Но после этого его снова неоднократно помещали в ШИЗО.

Абдуллаев получил 16 лет и 6 месяцев лишения свободы, плюс 1 год 4 месяца административного надзора, его брат Узеир – 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор обоим политзаключенным был оставлен в силе после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде РФ, который лишь на полгода уменьшил сроки каждому из них.

ПЦ "Мемориал" признал всех осужденных по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" политзаключенными.