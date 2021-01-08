Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев предупредили об опасных явлениях из-за непогоды

Пятница, 8 января 2021, 08:39
Украинцев предупредили об опасных явлениях из-за непогоды

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев, что на дорогах ожидается гололедица, а в горах Прикарпатья - снежные лавины.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: 8 января на Черниговщине и Сумщине значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Также в пятницу, в связи с ожидаемыми снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: