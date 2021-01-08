Украинцев предупредили об опасных явлениях из-за непогоды

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев, что на дорогах ожидается гололедица, а в горах Прикарпатья - снежные лавины.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: 8 января на Черниговщине и Сумщине значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Также в пятницу, в связи с ожидаемыми снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).