Украинцев предупредили об опасных явлениях из-за непогоды
Пятница, 8 января 2021, 09:39
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев, что на дорогах ожидается гололедица, а в горах Прикарпатья - снежные лавины.
Источник: сайт ГСЧС
Детали: 8 января на Черниговщине и Сумщине значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.
В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Также в пятницу, в связи с ожидаемыми снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Украинская правда