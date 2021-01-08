Россияне заплатят другу Путина еще 200 миллионов за железную дорогу в Крым

204 миллиона рублей будет стоить россиянам в первом полугодии 2021 года содержание железнодорожной части моста в оккупированный Крым, эти деньги получит ОАО "Мостотрест", которое входит в бизнес-империю друга президента России Владимира Путина – Аркадия Ротенберга.

Источник: проект "Радио Свобода" "Крым. Реалии"

Детали: Тендер на содержание железной дороги на мосту через Керченский пролив в "Крымской железной дороге" провели в конце 2020 года. Договор об обслуживании железной дороги моста заключается на полгода: с 1 января по 1 июня 2021 года.

В тендерной документации говорится, что к работам по обслуживанию объекта допускаются только лица, имеющие гражданство России или официальное разрешение на работу на территории РФ.

В прошлом году содержание полотна железной дороги за шесть месяцев также стоило 204 млн рублей. Тендер был объявлен "Крымской железной дорогой" в июне 2020 года. Еще 287 миллионов рублей на обслуживание железнодорожной части моста потратили в 2019 году.

Все эти госзаказы достались одному подрядчику – российскому ОАО "Мостотрест". Оно стало единственным участником перечисленных тендеров, сообщается на российском портале госзакупок.

ОАО "Мостотрест" входит в бизнес-империю российского олигарха Аркадия Ротенберга, друга президента России Владимира Путина.

Его компания и построила мост через Керченский пролив за федеральные средства, а теперь продолжает каждые полгода получать бюджетные деньги на обслуживание объекта.

В "Мостотресте" о своих регулярных победах в тендерах публично не сообщают. Журналисты "Крим.Реалии" пытались связаться с компанией, но там на звонки не ответили.

Справка: Железнодорожную ветку Керченского моста длиной 19 км оккупационные власти открыли в декабре 2019 года. Сам мост стоил России 228 миллиардов рублей.

Проектировщики мостового железнодорожного полотна говорили, что его пропускная мощность – до 47 пар поездов в сутки. В российских СМИ потом сообщили, что мост сможет пропускать 65 пар поездов в сутки в обоих направлениях 45 пассажирских и 20 грузовых.

Сейчас известно о гораздо меньшем количество рейсов по Керченскому мосту. Преимущественно поезда курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем и Симферополем.

Российские власти Крыма говорили, что с запуском железнодорожной части моста через Керченский пролив на полуострове снизятся цены на продукты и товары, которые дорожают из-за проблемной логистики. Но эти надежды не оправдались.

Мост через Керченский пролив построен вопреки протестам властей Украины, которой по международному законодательству продолжает принадлежать оккупированный Россией Крым.

"Российская железная дорога" (РЖД) не может работать в Крыму из-за санкций, действующих с 2014 года, поэтому тендеры проводит "Крымская железная дорога".