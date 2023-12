В Индонезии разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air с 62 людьми на борту потерпел крушение вскоре после взлета из столицы Индонезии Джакарты.

Источник: ВВС, CNN Indonesia, Reuters, министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в интервью Detik

Детали: По словам официальных лиц, самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air потерял связь на пути в Понтианак в провинции Западный Калимантан.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24.com сообщил, что самолет потерял высоту более 3000 м менее чем за минуту.

В министерстве транспорта заявили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN