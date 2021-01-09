Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Индонезии разбился пассажирский самолет

Суббота, 9 января 2021, 13:40

Пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air с 62 людьми на борту потерпел крушение вскоре после взлета из столицы Индонезии Джакарты.

Источник: ВВС, CNN Indonesia, Reuters, министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в интервью Detik

Детали: По словам официальных лиц, самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air потерял связь на пути в Понтианак в провинции Западный Калимантан.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24.com сообщил, что самолет потерял высоту более 3000 м менее чем за минуту.

В министерстве транспорта заявили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Местный перевозчик Sriwijaya Air заявил, что все еще собирает информацию о полете.

Согласно регистрационным данным, это 27-летний Боинг 737-500.

Самолет не является моделью 737 Max, потерпевшей крушение в двух крупных авариях за последние годы.

Как сообщает CNN Indonesia, жители острова Ланканг утверждают, что дважды слышали взрыв и нашли несколько предметов в море, в том числе части фюзеляжа.

По словам представителя поисково-спасательного агентства Басарнаса, спасатели, которые искали индонезийский самолет, обнаружили предполагаемые обломки в водах к северу от города. Агус Харионо сообщил Reuters, что не было подтверждено, что обломки принадлежали рейсу Sriwijaya Air SJ182.

На борту самолета находились 56 пассажиров, в том числе 10 детей, сообщил сотрудник национального поисково-спасательного агентства Басарнаса. По данным местных СМИ, на борту было 6 членов экипажа.

Позже власти Индонезии подтвердили, что самолет потерпел крушение.

"Да, недалеко от острова Мале", - сказал министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади в интервью порталу Detik на вопрос, подтверждено ли, что пропавший самолет потерпел крушение.

Темы: Индонезияавиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоВ Индонезии разбился пассажирский самолет

COVID не передается через носки: Степанов пояснил логику запретов

Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп

Коронавирус в Украине: почти 2,5 тысячи госпитализированных и 8 тысяч выздоровлений

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter

Twitter навсегда заблокировал Трампа

Все новости...
Индонезия
Задержанный в Индонезии по запросу РФ блогер летит в Киев – МИД
Правительство договорилось о безвизе с Индонезией
На Бали нашли мертвой украинскую семью
Последние новости
14:10
Меркель: ближайшие недели, вероятно, будут самыми тяжелыми за время пандемии
13:40
обновленоВ Индонезии разбился пассажирский самолет
13:23
Рекордные снегопады в Испании: 2 погибших, заблокированные дороги и аеропорт
13:22
Города, потерявшие льготы за расположение возле АЭС, хотят их вернуть
13:09
В ближайшие дни Украина снега не дождется
12:30
Греция продлила локдаун до 18 января
11:59
Европарламент после почти годичного перерыва соберется на сессию в Страсбурге
11:52
ДТЭК в Лондоне откроет хаб для привлечения инвестиций
11:35
COVID не передается через носки: Степанов пояснил логику запретов
11:24
"США - самый большой враг": Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный потенциал КНДР
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!