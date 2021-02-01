Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп нанял новых адвокатов перед началом судебного процесса по импичменту

Понедельник, 1 февраля 2021, 10:54

Бывший президент США Дональд Трамп нанял новую команду защиты незадолго до начала второго судебного процесса по импичменту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В офисе Трампа поздно вечером в воскресенье заявили, что защиту возглавят юристы Дэвид Шон и Брюс Кастор.

В заявлении говорится, что Шон и Кастор согласны с тем, что судебный процесс против Трампа является неконституционным. Подавляющее большинство республиканцев в Сенате недавно также придерживались этой точки зрения.

Телекомпания CNN ранее сообщила, что группа защиты Трампа из пяти адвокатов отказалась представлять его, сославшись на разногласия по поводу его правовой стратегии.

По данным телеканала, Трамп хотел, чтобы "адвокаты выстраивали линию защиты на фактах массовых фальсификаций на выборах и на том, что выборы были украдены у него", а не на законности или незаконности осуждения президента после того, как он покинул свой пост.

Суд по импичменту должен начаться на неделе, которая начинается 8 февраля.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. 25 января статью получил Сенат США.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для отстранения Трампа.

Читайте также: Наказание Трампа: почему смена президента США не остановила импичмент

Темы: ТрампСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса

У Зеленского есть вопрос к Байдену: Почему Украина до сих пор не в НАТО?

Главные новости воскресенья и ночи: визит СБУ на "Мотор Сич", протесты в РФ

Президент не чувствует угрозы от Китая, хотя ввел санкции против их инвесторов

В ОРДО заявили о получении российской вакцины от COVID-19

Кравчук хочет вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма

Все новости...
Трамп
The WSJ назвал имена спонсоров митинга, после которого начался штурм Капитолия
Люди из окружения Зеленского рассказали о контактах с Джулиани и Трампом
Команда адвокатов ушла от Трампа за 10 дней до начала процесса об импичменте - СМИ
Последние новости
12:18
Посол Франции рассказал, что страна в целом готова присоединиться к Крымской платформе
12:11
Курс валют на 1 февраля: курс, "черный" и наличный рынки
12:03
Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы
12:01
Солисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину
11:46
Бывший президент Польши Лех Валенса ищет работу, потому что пенсии не хватает
11:45
Власти анонсируют новую законодательную инициативу по референдумах
11:41
видеоРазумков опубликовал пафосное видео о начале работы Рады
11:22
фотоПод ОАСК митинговали в поддержку нового украинского правописания
11:18
В 2020 году "Укрэксимбанк" получил 5,6 миллиардов убытка
10:55
Зеленский планирует через неделю провести форум о "первоочередных" вопросах
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!