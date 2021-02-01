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Трамп нанял новых адвокатов перед началом судебного процесса по импичменту

Понедельник, 1 февраля 2021, 09:54

Бывший президент США Дональд Трамп нанял новую команду защиты незадолго до начала второго судебного процесса по импичменту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В офисе Трампа поздно вечером в воскресенье заявили, что защиту возглавят юристы Дэвид Шон и Брюс Кастор.

В заявлении говорится, что Шон и Кастор согласны с тем, что судебный процесс против Трампа является неконституционным. Подавляющее большинство республиканцев в Сенате недавно также придерживались этой точки зрения.

Телекомпания CNN ранее сообщила, что группа защиты Трампа из пяти адвокатов отказалась представлять его, сославшись на разногласия по поводу его правовой стратегии.

По данным телеканала, Трамп хотел, чтобы "адвокаты выстраивали линию защиты на фактах массовых фальсификаций на выборах и на том, что выборы были украдены у него", а не на законности или незаконности осуждения президента после того, как он покинул свой пост.

Суд по импичменту должен начаться на неделе, которая начинается 8 февраля.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. 25 января статью получил Сенат США.

Демократы взялись рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для отстранения Трампа.

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Темы: ТрампСША
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