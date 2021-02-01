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Несмотря на морозы, январь в Киеве оказался теплее нормы

Понедельник, 1 февраля 2021, 12:41
Несмотря на морозы, январь в Киеве оказался теплее нормы
фото: УП

Январь 2021 года в Киеве оказался теплее среднемесячных температурных значений на 0,7°С.

Источник: данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным метеорологов, среднемесячная температура января в столице составила -2,5°С, что превышает климатическую норму (1991-2020 гг.) на 0,7°С.

Холоднее всего было 20 января, когда температура опустилась до минус 20,2°С, а теплее всего - 24 числа, когда температура поднялась до +8,6 градусов.

За месяц в Киеве климатологи зафиксировали 9 температурных рекордов.

Осадков выпало 63 мм - почти две месячные климатические нормы.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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