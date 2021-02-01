Спасенных на самой высокой горе Шотландии альпинистов оштрафовали за нарушение локдауна

В Шотландии двух альпинистов, спасенных на самой высокой горе Бен-Невис, оштрафовали за нарушение карантинных правил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мужчины проехали 161 км от района Глазго, чтобы добраться до Бен-Невиса. В субботу днем ​​они попали в затруднительное положение, и их пришлось спасать вертолетом береговой охраны Инвернесса и членам местной горноспасательной команды. Спасательная операция длилась 90 минут.

Полиция Шотландии заявила, что мужчины не травмировались, но были оштрафованы за нарушение коронавирусных правил. Сумма штрафа не сообщается.

На всей материковой Шотландии вместе с Западными островами действуют жесткие ограничения четвертого уровня. Это означает, что люди могут покидать дом только с важной целью.

Для физических активностей, таких как ходьба, можно встречаться с еще одним человеком. Занятие должно начинаться и заканчиваться в одном и том же месте, люди могут удаляться на расстояние до 8 км от границы зоны своего местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, в швейцарских Альпах двух туристов, которых накрыло лавиной, удалось спасти благодаря их собакам.