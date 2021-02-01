Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Спасенных на самой высокой горе Шотландии альпинистов оштрафовали за нарушение локдауна

Понедельник, 1 февраля 2021, 15:53

В Шотландии двух альпинистов, спасенных на самой высокой горе Бен-Невис, оштрафовали за нарушение карантинных правил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мужчины проехали 161 км от района Глазго, чтобы добраться до Бен-Невиса. В субботу днем ​​они попали в затруднительное положение, и их пришлось спасать вертолетом береговой охраны Инвернесса и членам местной горноспасательной команды. Спасательная операция длилась 90 минут.

Полиция Шотландии заявила, что мужчины не травмировались, но были оштрафованы за нарушение коронавирусных правил. Сумма штрафа не сообщается.

На всей материковой Шотландии вместе с Западными островами действуют жесткие ограничения четвертого уровня. Это означает, что люди могут покидать дом только с важной целью.

Для физических активностей, таких как ходьба, можно встречаться с еще одним человеком. Занятие должно начинаться и заканчиваться в одном и том же месте, люди могут удаляться на расстояние до 8 км от границы зоны своего местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, в швейцарских Альпах двух туристов, которых накрыло лавиной, удалось спасти благодаря их собакам.

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Европа


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: "Легитимный", "Резидент" и т.д

видео (обновлено)Разумков опубликовал пафосное видео о начале работы Рады

Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...

Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы

видеоСолисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину

МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса

Все новости...
карантин
В некоторых регионах могут ослабить карантин – Шмыгаль
Несмотря на карантин, переводы заробитчан выросли на 200 миллионов долларов – НБУ
Канада ужесточила правила въезда в страну из-за новых штаммов коронавируса
Последние новости
17:04
"Венецианка" в марте даст заключение по новому проекту решения кризиса в КС
16:53
Аудит Минэнерго: бюджет недополучил 1,5 миллиарда с газораспределительных систем
16:53
Гладковский судится с BIHUS.info: хочет 2 млн за моральный ущерб
16:37
Госсекретарь США ответил на упреки РФ: Правительство России делает большую ошибку
16:09
Кабмин утвердил порядок компенсаций за отопление электроприборами
15:54
Гостиный двор: Кличко раскритиковал "маневры" Минкульта и просит премьера вмешаться
15:53
Спасенных на самой высокой горе Шотландии альпинистов оштрафовали за нарушение локдауна
15:47
Бизнес ухудшил экономические ожидания - опрос НБУ
15:25
Украина отреагировала на "грубое насилие" к акциям протеста в России
15:15
Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект об оружии
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!