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Меркель: Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно

Вторник, 2 февраля 2021, 08:51
Меркель: Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно
DPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцины против коронавируса могут понадобиться "на долгие годы".

Об этом она заявила после совместного заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса", - заявила Меркель в Берлине.

По ее словам, несмотря на все проблемы, власти рассчитывают соблюсти данное ранее обещание о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.

"Заявление о том, что мы сможем предложить каждому гражданину прививки до конца третьего квартала, может быть подтверждено", - сказала канцлер.

По словам Меркель, это обещание может быть выполнено даже при таком негативном сценарии, когда два фармацевтических производителя, Johnson&Johnson и Curevac, вопреки ожиданиям, не получат одобрение на разработанные ими вакцины.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что компания AstraZeneca, вакцина которой только что получила разрешение на использование в ЕС, не успеет вовремя поставить обещанные объемы вакцин.

На фоне этого заявления и задержек с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

До того как стало известно об этих проблемах, Еврокомиссия предложила странам-членам поставить цель к лету 2021 вакцинировать 70% взрослого населения.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМеркель
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