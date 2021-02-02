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Амстердам переместит из центра квартал красных фонарей

Вторник, 2 февраля 2021, 10:36

Власти Амстердама согласовали решение о закрытии борделей в районе красных фонарей и создании "эротического центра" далеко от центра города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Предложение мэра города Фемке Халсема закрыть эротические витрины в узких переулках вокруг доков Амстердама поддержали большинство политических партий.

Секс-работницам из района красных фонарей предложат переехать в специально построенный центр в другом месте Амстердама, местоположение которого еще предстоит определить.

Партии CDA и ChristenUnie давно лоббируют закрытие борделей, теперь их поддерживают партия премьер-министра Марка Рютте, а также лейбористы и зеленые.

"Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей", - сказал Деннис Буткан из Лейбористской партии.

Халсема утверждала, что бордели должны быть закрыты, поскольку женщины, работающие в этом районе, стали туристической достопримечательностью, привлекая к себе внимание и оскорбления.

Когда эта идея была предложена впервые, недавно сформированная группа лоббистов под названием Red Light United заявила, что 90% из 170 опрошенных ею секс-работниц хотели бы остаться на улицах Сингел и Де Валлен, выходящих на канал.

Однако большинство членов городского совета согласились с тем, что переезд необходим для изменения типа туристов, которые будут приезжать в Амстердам.

Второе предложение запретить туристам покупать каннабис в городских кафе пока не получило поддержки из-за опасений, что это приведет к незаконной торговле на улицах.

Темы: Нидерланды


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