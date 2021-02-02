Журналисту Казарину наконец-то удалось избавиться гражданства РФ
Вторник, 2 февраля 2021, 10:49
Россия разрешила украинскому журналисту Павлу Казарину, которого паспортизировали после оккупации украинского полуострова Крым, выйти из гражданства РФ.
Источник: Facebook-страница журналиста
Прямая речь: "После долгих раздумий российский МИД вычеркнул меня из списка российских граждан".
Что было раньше: Летом 2020 года украинский журналист Павел Казарин написал в Facebook, что имеет российский паспорт от которого не может официально избавиться уже более 2 лет. Документ он получил после аннексии Крыма, поскольку хотел там остаться.
Напомним:
- В украинском МИДе считают, что жители оккупированного Крыма имели объективные причины, чтобы согласиться на принудительную паспортизацию РФ в Крыму, иначе им угрожали репрессии и преследования, кроме того, Украина эти документы не признает.
Украинская правда