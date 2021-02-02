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Журналисту Казарину наконец-то удалось избавиться гражданства РФ

Вторник, 2 февраля 2021, 10:49

Россия разрешила украинскому журналисту Павлу Казарину, которого паспортизировали после оккупации украинского полуострова Крым, выйти из гражданства РФ.

Источник: Facebook-страница журналиста

Прямая речь: "После долгих раздумий российский МИД вычеркнул меня из списка российских граждан".

Что было раньше: Летом 2020 года украинский журналист Павел Казарин написал в Facebook, что имеет российский паспорт от которого не может официально избавиться уже более 2 лет. Документ он получил после аннексии Крыма, поскольку хотел там остаться.

Напомним: 

  • В украинском МИДе считают, что жители оккупированного Крыма имели объективные причины, чтобы согласиться на принудительную паспортизацию РФ в Крыму, иначе им угрожали репрессии и преследования, кроме того, Украина эти документы не признает.

Украинская правда
Темы: Росcияпаспорт Крымоккупация


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