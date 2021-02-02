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В Украину из Дании экстрадировали наркодельца из Житомирщины

Вторник, 2 февраля 2021, 13:17
В Украину из Дании экстрадировали наркодельца из Житомирщины

При содействии "Интерпола", с королевства Дания в Украину экстрадировали мужчину, который организовал в Житомирской области наркогруппу, которая изготовляла и распространяла амфетамин.

Источник: Департамент внутренней безопасности Нацполиции

Детали: Отмечается, что в июле 2019 года организатор наркогруппы из Житомира воспользовался сходством со своим родным братом и за его загранпаспортом выехал из Украины.

Мужчину объявили в международный розыск.

Год злоумышленник скрывался от правоохранителей, но при содействии "Интерпола", 50-летнего украинца задержали в Дании и экстрадировали в Украину.

Злоумышленника доставили в изолятор временного содержания.

 

За незаконные наркооборудкы ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

В 2019 году правоохранители задержали 4 участников преступной группы, которая изготовляла и сбывала амфетамин, но главный фигурант бежал за границу.

 

Речь идет о жителе Житомирщины, который привлек своих родных и близких к производству и распространению психотропных веществ в Житомирской и Винницкой областях.

 

Задержанным злоумышленникам вручили подозрение по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Украинская правда

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Темы: наркотикиЖитомирская областьИнтерпол
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