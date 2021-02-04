Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военный переворот в Мьянме: министры "Большой семерки" выступили с заявлением

Четверг, 4 февраля 2021, 02:49
Военный переворот в Мьянме: министры Большой семерки выступили с заявлением

Министры иностранных дел "Большой семерки" осудили мятеж в Мьянме и призвали военных, которые арестовали представителей власти, немедленно отменить введенный в стране чрезвычайное положение и восстановить деятельность демократических институтов.

Источник: совместное заявление министров "Большой семерки", передает Укринформ

Дословно: "Мы, министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов, а также высокий представитель Европейского Союза, являются единственными в осуждении переворота в Мьянме. Мы глубоко обеспокоены арестами политических лидеров и активистов гражданского общества, включая канцлера Аун Сан Су Чжи и президента Он Мьин, а также преследованиями медиа. Мы призываем военных немедленно завершить чрезвычайное положение, восстановить власть демократически избранного правительства, освободить всех, кто был незаконно задержан и уважать права человека и верховенство права..

Министры иностранных дел напоминают о совместном коммюнике от 2019 года, в котором подтвердили поддержку демократическому развитию Мьянмы, мира и привлечению к ответственности за нарушение прав человека. Мы остаемся рядом с народом Мьянмы, который хочет видеть демократическое будущее".

Детали: Дипломаты отметили, что результаты выборов, которые состоялись в стране в прошлом году должны уважаться, а избранный парламент должен быть созван как можно быстрее. Ограничения, военные применили на распространение информации, по их словам, является предметом особого беспокойства. Гражданские люди, представители гражданского общества и СМИ не должны подвергаться репрессиям в любой форме.

Представители G7 призвали также обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к наиболее уязвимых слоев населения этой страны.

Что предшествовало: 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Напомним: В ноябре прошлого года в Мьянме (бывшая Бирма) состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
война
Увеличилось количество жертв российского удара по Орехову
В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ
Враг нанес 22 авиаудара, Силы обороны продолжают наступление на двух направлениях – Генштаб
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: