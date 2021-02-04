Военный переворот в Мьянме: министры "Большой семерки" выступили с заявлением

Министры иностранных дел "Большой семерки" осудили мятеж в Мьянме и призвали военных, которые арестовали представителей власти, немедленно отменить введенный в стране чрезвычайное положение и восстановить деятельность демократических институтов.

Источник: совместное заявление министров "Большой семерки", передает Укринформ

Дословно: "Мы, министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов, а также высокий представитель Европейского Союза, являются единственными в осуждении переворота в Мьянме. Мы глубоко обеспокоены арестами политических лидеров и активистов гражданского общества, включая канцлера Аун Сан Су Чжи и президента Он Мьин, а также преследованиями медиа. Мы призываем военных немедленно завершить чрезвычайное положение, восстановить власть демократически избранного правительства, освободить всех, кто был незаконно задержан и уважать права человека и верховенство права..

Министры иностранных дел напоминают о совместном коммюнике от 2019 года, в котором подтвердили поддержку демократическому развитию Мьянмы, мира и привлечению к ответственности за нарушение прав человека. Мы остаемся рядом с народом Мьянмы, который хочет видеть демократическое будущее".

Детали: Дипломаты отметили, что результаты выборов, которые состоялись в стране в прошлом году должны уважаться, а избранный парламент должен быть созван как можно быстрее. Ограничения, военные применили на распространение информации, по их словам, является предметом особого беспокойства. Гражданские люди, представители гражданского общества и СМИ не должны подвергаться репрессиям в любой форме.

Представители G7 призвали также обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к наиболее уязвимых слоев населения этой страны.

Что предшествовало: 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Напомним: В ноябре прошлого года в Мьянме (бывшая Бирма) состоялись выборы. На них победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.