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Зеленский отреагировал на пожар в больнице Запорожья

Четверг, 4 февраля 2021, 11:42

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет исправлять ситуацию с пожаром в Запорожье, где погибли 4 человека, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем".

Детали: По заданию Зеленского в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Напомним:

  • Причины пожара в Запорожской областной инфекционной больнице еще выясняют, предварительно установлено, что трое COVID-пациентов и врач, которые погибли, отравились угарным газом, а анестезиолог и медбрат получили ожоги и находятся в больнице.
  • Полиция сообщает, что возгорание возникло на первом этаже 5-этажного здания в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где лечат больных COVID-19.
  • Из-за пожара начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК).

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЗапорожьепожарМинздрав


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