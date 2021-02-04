Зеленский отреагировал на пожар в больнице Запорожья

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет исправлять ситуацию с пожаром в Запорожье, где погибли 4 человека, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем".

Детали: По заданию Зеленского в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Напомним: