Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Совет Европы критикует посадку Навального, но не просит Россию освободить его

Четверг, 4 февраля 2021, 12:49
Фото с Facebook Навального

Руководители Совета Европы опубликовали совместное заявление, в котором критикуют российские власти за осуждение Алексея Навального к тюремному сроку, но прямо не упоминают о необходимости его освобождения.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовано от имени спецпредставителя правительства Германии при председательстве в Комитете министров Совета Европы Михаэля Рота, президента ПАСЕ Рика Демса и генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Мы глубоко сожалеем о недавнем решении московского суда приговорить Алексея Навального к лишению свободы. Это решение основано на обвинительном приговоре, который Европейский суд по правам человека в своем решении по делу Навального против России от 17 октября 2017 года признал произвольным и явно необоснованным и, как следствие, нарушающим статьи 6 и 7 Европейской конвенции о правах человека, участницей которой является Россия. Мы призываем российские власти соблюдать свои международные обязательства по Конвенции", - говорится в заявлении.

Также в Совете Европы "обеспокоены" массовыми и частично насильственными арестами демонстрантов и журналистов на недавних демонстрациях по всей России.

"Свобода собраний, свобода выражения мнений, право на свободу и безопасность, а также право на справедливое судебное разбирательство являются основными правами, гарантированными Европейской конвенцией по правам человека. Эти права должны строго соблюдать", - говорится в заявлении.

Напомним, 28 января ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, а не вводя против нее никаких ограничений.

Документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Однако ПАСЕ решила не накладывать делегацию РФ никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".

Резолюцию приняли в наиболее благосклонной к России редакции. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации РФ. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению.

Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

Подробнее читайте в статье "Поражение и победа Украины: что произошло на гибридной сессии ПАСЕ"

Темы: ЕвропаНавальныйРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Было возгорания медоборудования": главврач о пожаре в Запорожье

инфографикаЗеленский победил бы всех соперников во втором туре выборов – опрос

Карантин в Украине продлят до конца апреля – Шмыгаль

инфографика Парламентский рейтинг: уверенно преодолевают барьер только 4 партии

фото, видеоПожар в больнице: 4 человека отравились, пострадали анестезиолог и медбрат

Козак связан с ''ЛНР/ДНР'' через кипрский оффшор с 2014 года – ЦПК

Все новости...
Европа
В Госдепе США назвали "Северный поток-2" угрозой трансатлантической безопасности
Европейский инвестбанк предоставит 270 миллионов евро займа на развитие "Борисполя"
В Латвии до апреля продлили чрезвычайное положение из-за COVID
Последние новости
14:05
Российские пропагандисты уже зовут на работу сотрудников холдинга Медведчука
14:01
В Украину запретили ввезти еще пять книг из РФ
13:46
фотоОблитый кровью подъезд, разбитое авто: в АРМА жалуются на давление
13:44
инфографикаЕвровидение пройдет в необычном формате из-за пандемии
13:28
В 2020 году оборот наличных в кассах банков сократился – НБУ
13:27
Австрия с 10 февраля усилит карантинные требования для приезжих из-за рубежа
13:13
видео"Было возгорания медоборудования": главврач о пожаре в Запорожье
13:09
фотоВ Мариуполе нашли схрон оружия: больше 1600 гранат, десятки пистолетов
13:05
Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
12:52
Объявили номинантов кинопремии "Золотой глобус"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!