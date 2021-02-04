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Совет Европы критикует посадку Навального, но не просит Россию освободить его

Четверг, 4 февраля 2021, 11:49
Совет Европы критикует посадку Навального, но не просит Россию освободить его
Фото с Facebook Навального

Руководители Совета Европы опубликовали совместное заявление, в котором критикуют российские власти за осуждение Алексея Навального к тюремному сроку, но прямо не упоминают о необходимости его освобождения.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовано от имени спецпредставителя правительства Германии при председательстве в Комитете министров Совета Европы Михаэля Рота, президента ПАСЕ Рика Демса и генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Мы глубоко сожалеем о недавнем решении московского суда приговорить Алексея Навального к лишению свободы. Это решение основано на обвинительном приговоре, который Европейский суд по правам человека в своем решении по делу Навального против России от 17 октября 2017 года признал произвольным и явно необоснованным и, как следствие, нарушающим статьи 6 и 7 Европейской конвенции о правах человека, участницей которой является Россия. Мы призываем российские власти соблюдать свои международные обязательства по Конвенции", - говорится в заявлении.

Также в Совете Европы "обеспокоены" массовыми и частично насильственными арестами демонстрантов и журналистов на недавних демонстрациях по всей России.

"Свобода собраний, свобода выражения мнений, право на свободу и безопасность, а также право на справедливое судебное разбирательство являются основными правами, гарантированными Европейской конвенцией по правам человека. Эти права должны строго соблюдать", - говорится в заявлении.

Напомним, 28 января ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, а не вводя против нее никаких ограничений.

Документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Однако ПАСЕ решила не накладывать делегацию РФ никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".

Резолюцию приняли в наиболее благосклонной к России редакции. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации РФ. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению.

Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

Подробнее читайте в статье "Поражение и победа Украины: что произошло на гибридной сессии ПАСЕ"

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Темы: ЕвропаНавальныйРосcия
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