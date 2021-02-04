Бывшего исполняющего обязанности председателя правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате более 9 млн грн.

Источник: Пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, гражданин Великобритании, будучи исполняющим обязанности председателя правления госпредприятия, вызвал материальный ущерб, незаконно изменив штатное расписание и коллективный договор. Он дополнительно ввел в штат общества 18 должностей и повысил размеры должностных окладов, премий и надбавок".

Детали: В частности, первому заместителю председателя правления был увеличен должностной оклад с 100 до 500 тыс. Грн., Заместителям председателя правления с 70 до 450 тыс. грн., а директорам департаментов с 80 до 250 тыс. грн. В течение января-февраля 2020 должностным лицам выплачено только премий на более чем 4 млн грн.

Такие действия ексчиновника привели к убыткам государственному предприятию более 9 млн грн, это подтвердила аудиторская проверка и выводы судебно-экономической экспертизы.