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Вице-премьер спрогнозировала три сценария по открытию границ для украинцев

Четверг, 4 февраля 2021, 19:21

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что в контексте открытия границ для украинцев и планирования отпусков летом есть три сценария.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.ua, пишет "Европейская правда".

"Есть три сценария. Планирование майских или летних отпусков может быть затруднено из-за продолжения жестких локдаунов по всему миру. В таком случае мы конечно будем ограничены в выборе стран.

Сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это природные туристические направления, такие как Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС", - заявила Стефанишина.

Второй сценарий, по ее словам, заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине и это будет способствовать открытию границ. Стефанишина отметила, что динамика заболеваемости, которая наблюдается сейчас в Европе и в Украине, дает надежду на то, что к концу весны украинцы будут иметь более широкий доступ за границу, чем сейчас.

"Но также третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенной страны будет получение вакцины. К тому времени... не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - считает вице-премьер .

Кроме того, Стефанишина раскрыла перспективы введения паспортов прививок для украинцев. 



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