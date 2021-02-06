Американские войска будут помогать в вакцинации от коронавируса
Суббота, 6 февраля 2021, 01:28
Пентагон привлечет более 1100 военных, которые будут помогать проводить кампанию вакцинации от коронавируса.
Источник: AP
Детали: Такое решение направлено на то, чтобы вакцинировать большее количество американцев. Две из пяти команд военных отправят в соответствующие центры для прививки в штат Калифорния. Еще три приедут туда через неделю.
Президент США Джо Байден призвал к созданию 100 центров, где будут делать массовые прививки, в течение месяца.
Напомним:
- За последнюю неделю в США уменьшилось количество выявленных случаев коронавируса: с 187 тысяч до 130 тысяч. В то же время за этот период возросло количество смертей от заболевания от 3095 случаев до 3240.
Украинская правда