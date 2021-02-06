Американские войска будут помогать в вакцинации от коронавируса

Пентагон привлечет более 1100 военных, которые будут помогать проводить кампанию вакцинации от коронавируса.

Источник: AP

Детали: Такое решение направлено на то, чтобы вакцинировать большее количество американцев. Две из пяти команд военных отправят в соответствующие центры для прививки в штат Калифорния. Еще три приедут туда через неделю.

Президент США Джо Байден призвал к созданию 100 центров, где будут делать массовые прививки, в течение месяца.

Напомним: