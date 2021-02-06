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Американские войска будут помогать в вакцинации от коронавируса

Суббота, 6 февраля 2021, 02:28

Пентагон привлечет более 1100 военных, которые будут помогать проводить кампанию вакцинации от коронавируса.

Источник: AP

Детали: Такое решение направлено на то, чтобы вакцинировать большее количество американцев. Две из пяти команд военных отправят в соответствующие центры для прививки в штат Калифорния. Еще три приедут туда через неделю.

Президент США Джо Байден призвал к созданию 100 центров, где будут делать массовые прививки, в течение месяца.

Напомним:

  • За последнюю неделю в США уменьшилось количество выявленных случаев коронавируса: с 187 тысяч до 130 тысяч. В то же время за этот период возросло количество смертей от заболевания от 3095 случаев до 3240.

Украинская правда
Темы: США


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