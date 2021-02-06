Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрия призвает не связывать "Северный поток-2" с делом Навального

Суббота, 6 февраля 2021, 13:31
Австрия призвает не связывать Северный поток-2 с делом Навального
Себастьян Курц и Владимир Путин

Канцлер Австрии Себастьян Курц не хочет связывать вопросы построения газопровода "Северный поток-2" с вопросом преследования российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

По словам Курца, "Северный поток-2" - это "европейский проект", который отвечает интересам многих стран ЕС.

"Тот, кто считает, что новый трубопровод будет только в интересах России, ошибается", - сказал Курц. Напротив, по его словам, Германия, Австрия и другие европейские страны также выигрывают от проекта.

Он также не верит в связь противоречивого газопровода и возможных санкций против России за заключения критика Путина Алексея Навального. Он поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель: "Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается намерений достроить" Северный поток-2 ".

По словам Курца, запланированный трубопровод - это "очень позитивный проект". Однако нужно также обеспечить защиту интересов Украины, добавил канцлер.

Напомним, накануне Ангела Меркель не исключила, что персональные санкции в отношении РФ в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному будут расширены, однако заявила, что этот вопрос не связан с "Северным потоком-2".

Ранее председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Рьотген предложил ввести мораторий на строительство "Северного потока-2" в качестве альтернативы санкциям.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйсанкцииАвстрияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: