Австрия призвает не связывать "Северный поток-2" с делом Навального

Канцлер Австрии Себастьян Курц не хочет связывать вопросы построения газопровода "Северный поток-2" с вопросом преследования российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

По словам Курца, "Северный поток-2" - это "европейский проект", который отвечает интересам многих стран ЕС.

"Тот, кто считает, что новый трубопровод будет только в интересах России, ошибается", - сказал Курц. Напротив, по его словам, Германия, Австрия и другие европейские страны также выигрывают от проекта.

Он также не верит в связь противоречивого газопровода и возможных санкций против России за заключения критика Путина Алексея Навального. Он поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель: "Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается намерений достроить" Северный поток-2 ".

По словам Курца, запланированный трубопровод - это "очень позитивный проект". Однако нужно также обеспечить защиту интересов Украины, добавил канцлер.

Напомним, накануне Ангела Меркель не исключила, что персональные санкции в отношении РФ в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному будут расширены, однако заявила, что этот вопрос не связан с "Северным потоком-2".

Ранее председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Рьотген предложил ввести мораторий на строительство "Северного потока-2" в качестве альтернативы санкциям.