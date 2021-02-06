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Серия нападений в Лондоне: 1 погибший, 9 раненых

Суббота, 6 февраля 2021, 16:54
Серия нападений в Лондоне: 1 погибший, 9 раненых

Один человек погиб, еще девять получили ранения в результате серии нападений с ножом на юге Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Полиция сообщила о пяти инцидентов с использованием ножей в районе Кроудон. Сейчас продолжается расследование, связаны ли нападения между собой. Первое из нападений произошло незадолго до 19.00 в пятницу, последний - после 21.00.

"К сожалению, сегодня вечером мы наблюдали ряд ненужных и совершенно отвратительных жестоких столкновений, включая то, которое привело к гибели", - сказал детектив Ники Эрроузмит.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент двое мужчин арестованы по подозрению в причастности к нападениям.

Полиция усилила присутствие в районе, где произошли нападения.

Темы: Великобританиянападение
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