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В США рассказали о результатах введения строгого масочного режима

Воскресенье, 7 февраля 2021, 08:28
В США рассказали о результатах введения строгого масочного режима
Фото: Eduardo Munoz, VIEWpress

В тех американских штатах, где ввели обязательный масочный режим, уменьшилось количество госпитализаций больных коронавирусом.

Источник: Голос Америки со ссылкой на данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

Детали: В период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 американских штатах, где ввели обязательное ношение масок. Речь про Калифорнию, Колорадо, Коннектикут, Мэриленд, Мичиган, Миннесоту, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо и Орегон.

Специалисты обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%.

Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили об обязательном ношении защитных масок на лице. Уровень госпитализации в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСШАэпидемия
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