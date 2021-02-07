Министр экономики Германии: не следует связывать "Северный поток-2" с Навальным

Министр экономики Германии Петер Альтмаер считает, что дебаты вокруг проекта "Северный поток-2" не следует смешивать с дебатами о нарушении прав человека в России.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, обнародованном 7 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Экономические связи, существующие уже многие десятилетия и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое. Если "Северный поток-2" не достроят, то Россия не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют огромные инвестиции, поэтому я призываю к предметной дискуссии", - заявил министр экономики ФРГ.

В то же время Петер Альтмаер назвал вполне приемлемим "четкий ответ" Евросоюза на приговор Навальному.

"Приговор Навальному - неслыханное деяние, которое не имеет ничего общего с действиями в правом поле. Я вполне могу себе представить четкий ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Однако это может быть только ответ всего Евросоюза в целом", - подчеркнул глава минэкономики ФРГ.

Как сообщалось, "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Вечером 6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб в водах Дании.

Напомним, 5 февраля Ангела Меркель не исключила, что персональные санкции в отношении РФ в связи с приговором оппозиционеру Навальному будут расширены, однако заявила, что этот вопрос не связан с "Северным потоком-2".

Ранее председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство "Северного потока-2" в качестве альтернативы санкциям.