Вакцина AstraZeneca менее действенна против коронавируса из ЮАР – исследование

Фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что вакцина ее производства обеспечивает лишь ограниченную защиту от мутации коронавируса из Южной Африки.

Источник: DW

Детали: Результаты совместного исследования университета в ЮАР и Оксфордского университета свидетельствуют о том, что препарат AstraZeneca менее действенный против мутировавшего вируса Covid, который был впервые зафиксирован в Южной Африке.

Эту информацию компания обнародовала в ответ на публикацию СМИ о вероятной меньшей защите вакцины от этой мутации.

В исследовании приняли участие 2026 человек, половина из них получили плацебо. При этом ни один из участников не имел тяжелого течения болезни и не умер. Все эти люди - преимущественно молодые и здоровые лица. При этом ученые еще не предоставили окончательных выводов относительно этого исследования.

В AstraZeneca добавили, что их вакцину надо адаптировать, чтобы она была эффективной против южно-африканского штамма Covid.

В дополнение к мутации, выявленной в Южной Африке, существуют и другие - впервые зафиксированные в Великобритании и Бразилии. Они считаются более заразными, чем первоначальный вариант коронавируса и уже распространились во многих странах.

Ранее Оксфордский университет, который принимал участие в разработке этой вакцины, подтвердил ее эффективность против британского варианта коронавируса.

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Напомним: По данным Минздрава, в Украине пока не были обнаружены ни британский, ни южно-африканский штаммы COVID.