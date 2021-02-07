Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Белорусская оппозиция подает на силовиков в суды Чехии, Польши и Литвы

Воскресенье, 7 февраля 2021, 20:16

В международный День солидарности с Беларусью представители белорусской оппозиции подали в Чехии первое заявление на белорусских силовиков за применение насилия к протестующим.

Источник: канал пресс-службы Светланы Тихановской в Telegram

Детали: Подозреваемым является начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

В сообщении отмечается, что в Чехии готовятся к подаче более 10 заявлений, еще 10 – в Польше.

В Литве уже подали документы 4 человека и готовятся еще 10 заявлений. Кроме того, литовская генпрокуратура уже завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина.

Первое заявление на расследование преступления силовиков по универсальной юрисдикции штаб Тихановской подал 27 ноября в Литве. Это заявление для возбуждения уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным – предпринимателем, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву.

Темы: БеларусьЧехияПольшаЛитва


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Киеве прошел марш солидарности с Беларусью

На Донбассе ранен украинский военный

Эксперты ВООЗ в Ухане нашли "важные ключи" к разгадке истоков коронавируса

Посол Украины обвинил президента Германии в подыгрывании роспропаганде

фотоСтали известны имена погибших военных, которые подорвались в субботу

Канцлер Австрии готов привиться "Спутником V" и производить вакцину с РФ

Все новости...
Беларусь
В РФ задержали 4 белорусов, которые участвовали в "антилукашенковских" акциях
Полгода протестам в Беларуси: Украина выразила солидарность
Режим Лукашенко хочет от Польши экстрадиции основателей NEXTA
Последние новости
21:00
фотоВ Киеве прошел марш солидарности с Беларусью
20:27
На Донбассе ранен украинский военный
20:16
Белорусская оппозиция подает на силовиков в суды Чехии, Польши и Литвы
19:36
Из-за снегопадов в Германии отменено движение поездов и матчи Бундеслиги
19:19
Эксперты ВООЗ в Ухане нашли "важные ключи" к разгадке истоков коронавируса
18:29
Метель нарушила автомобильное и железнодорожное движение в Нидерландах
18:08
Герус: на аварийном ремонте находится 9 энергоблоков
17:58
ООС: формирования РФ минировали местность возле украинских позиций
17:21
На западе Украины повысится уровень воды, возможны подтопления
17:13
В Венгрии окончательно разрешили вакцинацию "Спутником V"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!