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Белорусская оппозиция подает на силовиков в суды Чехии, Польши и Литвы

Воскресенье, 7 февраля 2021, 19:16
Белорусская оппозиция подает на силовиков в суды Чехии, Польши и Литвы

В международный День солидарности с Беларусью представители белорусской оппозиции подали в Чехии первое заявление на белорусских силовиков за применение насилия к протестующим.

Источник: канал пресс-службы Светланы Тихановской в Telegram

Детали: Подозреваемым является начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

В сообщении отмечается, что в Чехии готовятся к подаче более 10 заявлений, еще 10 – в Польше.

В Литве уже подали документы 4 человека и готовятся еще 10 заявлений. Кроме того, литовская генпрокуратура уже завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина.

Первое заявление на расследование преступления силовиков по универсальной юрисдикции штаб Тихановской подал 27 ноября в Литве. Это заявление для возбуждения уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным – предпринимателем, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву.

Темы: БеларусьЧехияПольшаЛитва
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