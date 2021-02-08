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Из-за схождения ледника в Индии без вести пропали 125 человек

Понедельник, 8 февраля 2021, 02:35

125 человек пропали без вести и 7 человек погибли в результате схода ледника на севере Индии, который вызвал наводнение.

Источник: The Guardian

Детали: Вода снесла одну плотину и повредила еще одну. Спасатели ищут тела среди завалов, почвы и камней. К преодолению последствий стихии привлекли также и армию.

К вечеру воскресенья смогли найти семь погибших. В то же время есть подозрение, что погибших гораздо больше. Большинство из тех, кого не могут найти, строили или работали на разрушенных дамбах.

Отмечается, что схождение ледника вызвало резкое повышение уровня воды в реке Ришагана.

Украинская правда
Темы: Индиястихийное бедствие


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