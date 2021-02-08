Кулеба поблагодарил Латвию за запрет канала "Россия РТР"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Латвии за решение на год запретить трансляцию канала "Россия РТР" на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти в отношении Украины", - отреагировал Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України https://t.co/epvckW4Rmt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021

Как сообщалось ранее, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 8 февраля на год запретил трансляцию "Россия РТР" на территории страны после того, как зафиксировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале.

Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начала процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева, при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.