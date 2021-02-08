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Кулеба поблагодарил Латвию за запрет канала "Россия РТР"

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:54

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Латвии за решение на год запретить трансляцию канала "Россия РТР" на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти в отношении Украины", - отреагировал Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 8 февраля на год запретил трансляцию "Россия РТР" на территории страны после того, как зафиксировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале.

Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начала процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева, при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

Темы: ЛатвияРосcияКулеба Дмитрийтелевидение


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