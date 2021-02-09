В США согласовали порядок проведения слушаний по импичменту Трампа

Лидеры Демократической и Республиканской партий Сената США заявили, что пришли к общему согласию о порядке и сроках проведения судебных слушаний по импичменту экс-президента Дональда Трампа, которые должны начаться уже 9 февраля.

Источник: соответствующие заявления партийных руководителей, передает Укринформ

Прямая речь: "Я и лидер республиканцев провели консультации как с менеджерами по импичменту Палаты представителей, так и с адвокатами експрезидента Трампа и договорились принять двухпартийной резолюцию, которая будет регулировать порядок и сроки предстоящего судебного разбирательства", - заявил в понедельник лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер.

Он подчеркнул, что это обеспечит честный и справедливый процесс импичмента.

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл, со своей стороны, подтвердил достижения такой договоренности, отметив, что она сохраняет права обеих сторон.

Прямая речь: "Это даст сенаторам, что выступать в качестве присяжных, достаточно времени для рассмотрения дела и аргументов", - отметил Макконнелл.

Детали: В соответствии с соглашением, сначала Сенат должен проголосовать во вторник, не противоречит судебное разбирательство импичмента экс-президента Конституции США.

Объявления вступительных аргументов начнется в среду. В соответствии с соглашением, менеджеры по импичмента и юридическая команда Трампа будут по 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои позиции Сената. Ранее стороны имели по 24 часа.

Соглашение сенаторов также не исключает возможности для свидетелей. Ранее менеджеры по импичменту приглашали Трампа дать показания под присягой, однако йог адвокаты категорически отрицали такую ​​возможность. Судебные слушания также будут приостановлены в субботу, чтобы удовлетворить запрос одного из адвокатов Трампа о соблюдении еврейского шабата.

После этого Сенат будет возможность задавать вопросы обеим сторонам, а также проводить обсуждения. Ранее эта процедура предусматривала два дня, на этот раз законодатели сократили ее до четырех часов. Затем обе стороны получат 2:00 для итоговых аргументов. После этого Сенат проведет всеобщее голосование по статье импичмента.