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В Минске началась очередная расправа: судят молодых журналисток

Вторник, 9 февраля 2021, 10:57

В Беларуси начался суд над журналистками "Белсата" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, которых обвиняют в организации нарушений порядка.

Источник: "Белсат"

Детали: Журналисток обвиняют по ч.1 ст. 342 уголовного кодекса Беларуси ("организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"). 

Им грозит до трех лет лишения свободы. Журналистки признаны политзаключёнными.

Сообщают, что половина судебного зала пуста. Пустили представителей аккредитованных СМИ, среди них российские и госСМИ.  

Что было раньше: Андреева и Чульцова были задержаны в 2020 году 15 ноября за стрим, во время которого показали жесткий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала на площади Перемен.

Стрим они вели из квартиры на 14-м этаже дома, куда их пригласили хозяева. После завершения акции спецназовцы с оружием выломали дверь в квартиру и задержали девушек.

Украинская правда
Темы: БеларусьсудСМИ


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