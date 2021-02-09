Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгария и Греция в 2020 получали российский газ в обход Украины

Вторник, 9 февраля 2021, 09:58
Болгария и Греция в 2020 получали российский газ в обход Украины

Болгария и Греция в прошлом году почти весь газ получали по новому маршруту через газопровод "Турецкий поток", а не через Украину.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовало информационное агентство S&P Global Platts, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ.

Газопровод TurkStream был открыт в январе 2020 года. Он начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Кийик, обходя Украину.

По данным агентства, с момента открытия газопровода наибольшие изменения по поставкам претерпела Болгария. В 2019 году София получила 2,4 млрд куб. российского газа через транбалканский путь Украина-Молдова-Румыния и транспортировала еще 4 млрд куб. в Турцию. Но уже через год объемы, полученные по этому маршруту, упали почти до нуля, а TurkStream взамен поставлял весь газ на рынок Болгарии.

В целом 5,5 млрд кубометров газа из TurkStream поступало через турецкую границу в Болгарию в 2020 году через новый пункт соединения Strandhza 2, или в среднем 15 млн кубометров в сутки.

Из этого объема около 2,84 млрд куб. было отправлено в Грецию через пункт соединения Кулата/Сидикастро - ту самую точку, куда ранее в Грецию поступал российский газ через транбалканскую линию. Еще 0,32 млрд куб получила Северная Македония, а 0,04 млрд куб перемещено в Румынию в обратном режиме.

"Сейчас Греция и Северная Македония получают весь свой российский газ через TurkStream, а не через Украину", - заявляет агентство.

"Как и проекты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", TurkStream был разработан, чтобы обеспечить российскому газу выход на европейские рынки без необходимости протекания через Украину. И хотя TurkStream, в итоге, был проектом низшего уровня, безусловно, по сравнению с "Северным потоком-2", его влияние было не менее значительным, почти полностью изменив маршрут поставок для шести стран - Турции, Болгарии, Греции, Северной Македонии, Сербии и Боснии и Герцеговины", - резюмируют аналитики.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газРосcияУкраинаБолгарияГреция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
газ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
Австрия призвала отечественных поставщиков ускорить отказ от газа РФ
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: