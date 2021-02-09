Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Международная консультационная группа поддержит реформу СБУ на всех этапах - заявление ЕС и США

Вторник, 9 февраля 2021, 12:56

Международная консультационная группа намерена поддержать реформирование Службы безопасности Украины на всех этапах принятия и реализации соответствующего закона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлениях представительства ЕС и посольства США в Украине.

"Представители Международной консультативной группы (США, Европейского Союза и Консультативной миссии ЕС и представительства НАТО) встретились с вице-премьером Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процесса реформирования СБУ, в частности, на этапах принятия и реализации соответствующего закона", - говорится в заявлении дипведомств в Twitter.

"Создание современной и эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе лучших евроатлантических практик и принципов, в интересах всех граждан Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее Международная консультационная группа приветствовала принятие в первом чтении законопроекта о СБУ, но ожидает, что ко второму чтению он будет доработан.

28 января Верховная рада Украины приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. За принятие проголосовали 285 народных депутатов.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в  контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусмотрены существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация - сотрудники большинства подразделений будут носить не военные, а специальные звания.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины в НАТО.

Подробнее о принятых изменениях читайте в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как должна измениться Служба безопасности Украины

Темы: ЕССБУСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв

На Донбассе двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб

Латвия запретила 16 российских телеканалов

таблицаУкраинцы больше всего доверяют Разумкову, после него – Зеленский: опрос

Появился свежий рейтинг партий: лучшие шансы у четырех

Тарифы до конца отопительного сезона не вырастут – правительство подписало меморандум

Все новости...
ЕС
В ЕС рассматривают ужесточение санкций по Беларуси и почти полную заморозку отношений – СМИ
Германия, Польша и Швеция объявили дипломатов РФ персонами нон грата
Президент Еврокомиссии рассказала, когда и сколько вакцин будет в Украине
Последние новости
14:06
Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20%
13:48
В СБУ отреагировали на видео Нескоромного
13:45
Петрашко: Сейчас условия для экономического восстановления являются благоприятными
13:30
Президентский рейтинг: соперники Зеленского еще больше сократили отрыв
13:27
Около половины украинцев за роспуск Рады, Кабмина и отставку Зеленского
13:25
70% украинцев считают экономическую ситуацию в стране очень плохой – опрос
13:24
Нескоромный записал видеообращение и заявил о переговорах с европейцами
13:15
Ипотека под 7% заработает с марта, ставка может снизиться в 2021 году – Шмыгаль
13:15
Масштабное ДТП произошло на Прикарпатье: двое погибших и 13 травмированных
13:04
таблицаСоциологи смоделировали 2 тур выборов президента между Разумковым и Зеленским
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!