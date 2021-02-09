Международная консультационная группа поддержит реформу СБУ на всех этапах - заявление ЕС и США

Международная консультационная группа намерена поддержать реформирование Службы безопасности Украины на всех этапах принятия и реализации соответствующего закона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлениях представительства ЕС и посольства США в Украине.

"Представители Международной консультативной группы (США, Европейского Союза и Консультативной миссии ЕС и представительства НАТО) встретились с вице-премьером Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процесса реформирования СБУ, в частности, на этапах принятия и реализации соответствующего закона", - говорится в заявлении дипведомств в Twitter.

"Создание современной и эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе лучших евроатлантических практик и принципов, в интересах всех граждан Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее Международная консультационная группа приветствовала принятие в первом чтении законопроекта о СБУ, но ожидает, что ко второму чтению он будет доработан.

28 января Верховная рада Украины приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. За принятие проголосовали 285 народных депутатов.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусмотрены существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация - сотрудники большинства подразделений будут носить не военные, а специальные звания.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины в НАТО.

Подробнее о принятых изменениях читайте в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как должна измениться Служба безопасности Украины