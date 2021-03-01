Макрон просит французов потерпеть комендантский час "еще 4-6 недель"

Президент Франции Эммануэль Макрон просит потерпеть комендантский час, введенный в рамках борьбы с коронавирусом, "еще 4-6 недель".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro/AFP.

На вопрос о том, сколько еще продлится комендантский час, Макрон сказал, что нужно "продержаться еще 4-6 недель" - то есть до начала-середины апреля.

Это едва ли не первый раз, когда президент со времени введения комендантского часа в середине января назвал ориентировочное время его снятия.

Ранее руководитель Агентства общественного здоровья Жером Саломон сказал, что доволен эффектом комендантского часа, но не исключает и нового локдауна, если ситуация существенно ухудшится.

По его мнению, именно комендантский час помогает эффективно бороться с частными вечеринками дома у друзей, которые часто становятся источником заражения.

По правилам комендантского часа, с 16 января французы обязаны с 18:00 находиться у себя дома, кроме разрешенных исключений.