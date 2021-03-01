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Белорусская оппозиция направила в СБУ санкционный список

Понедельник, 1 марта 2021, 16:43
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук

Белорусский фонд спортивной солидарности подал в Службу безопасности Украины список белорусских спортивных чиновников, которым предлагает запретить въезд в Украину.

Источник: фейсбук-страница фонда

Детали: Согласно сообщению, письмо было также направлено в Верховную Раду и Кабинет министров.

В санкционный список попал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и его заместители: Михаил Портной, Александр Барауля, Вячеслав Дурнов и еще целый ряд спортивных чиновников.

Фонд готов предоставить любые подтверждающие материалы и доказательства, которые могут потребоваться для включения в список дополнительных субъектов, ответственных за серьезные нарушения прав человека.

Дословно: "Беларусский фонд спортивной солидарности любезно просит Верховную Раду Украины, Кабинет министров Украины, Службу безопасности Украины поддержать прилагаемый список и подать его в Совет национальной безопасности и обороны Украины, чтобы включить указанных беларусских должностных лиц в сфере спорта в санкционные списки Украины относительно субъектов режима Беларуси за подрыв демократии".

Беларусский фонд спортивной солидарности подал в Службу безопасности Украины список беларусских спортивных чиновников,...

Опубліковано BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation Понеділок, 1 березня 2021 р.

Украинская правда


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