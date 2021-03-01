Во вторник, 2 марта, в Украине без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке днем ​​небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 2 марта без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке днем ​​небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях 6-11°, на Прикарпатье до 15° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области 2 марта облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице около 0°, днем ​​4-6° тепла; по области ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

В течение 3-4 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью 3 марта в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, ночью 3 марта на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3 марта составит от 2° тепла до 3° мороза, 4 марта 1-6° мороза; днем 3 марта 4-9° тепла, на юго-западе страны до 12°, в восточных и северо-восточных областях 1-6° тепла, 4 марта в Украине повышение дневной температуры на 3-5 °.

В столичном регионе 3-4 марта сохранится переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с. Температура 3 марта ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​4-9° тепла; 4 марта ночью 1-6° мороза, днем ​​8-13° тепла.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 марта, ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине, кроме южных областей, небольшой, в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-6° тепла, на юге страны и Закарпатье 8-13°.

6 марта в южной части небольшие осадки, на остальной территории без осадков; температура ночью 2-7° мороза, на северо-востоке страны до 10° мороза; днем 0-5° тепла.

В Киеве 5 марта ожидаются небольшие осадки, 6 марта без осадков. Температура ночью 5 марта от 2° тепла до 3° мороза, 6 марта 2-7° мороза; днем 0-5° тепла.