Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От +15 до гололеда: синоптики показали погоду на неделю

Понедельник, 1 марта 2021, 21:22
От +15 до гололеда: синоптики показали погоду на неделю

Во вторник, 2 марта, в Украине без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке днем ​​небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 2 марта без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке днем ​​небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях 6-11°, на Прикарпатье до 15° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Киеве и Киевской области 2 марта облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице около 0°, днем ​​4-6° тепла; по области ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

В течение 3-4 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью 3 марта в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, ночью 3 марта на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3 марта составит от 2° тепла до 3° мороза, 4 марта 1-6° мороза; днем 3 марта 4-9° тепла, на юго-западе страны до 12°, в восточных и северо-восточных областях 1-6° тепла, 4 марта в Украине повышение дневной температуры на 3-5 °.

В столичном регионе 3-4 марта сохранится переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с. Температура 3 марта ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​4-9° тепла; 4 марта ночью 1-6° мороза, днем ​​8-13° тепла.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 марта, ночью в западных и северных областях, днем ​​в Украине, кроме южных областей, небольшой, в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-6° тепла, на юге страны и Закарпатье 8-13°.

6 марта в южной части небольшие осадки, на остальной территории без осадков; температура ночью 2-7° мороза, на северо-востоке страны до 10° мороза; днем 0-5° тепла.

В Киеве 5 марта ожидаются небольшие осадки, 6 марта без осадков. Температура ночью 5 марта от 2° тепла до 3° мороза, 6 марта 2-7° мороза; днем 0-5° тепла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: