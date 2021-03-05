США ввели санкции против военной хунты Мьянмы, которая накануне расстреливала протестующих
Пятница, 5 марта 2021, 01:50
Министерство торговли США сообщило о введении санкций против чиновников МВД Мьянмы и Министерства обороны страны, которые захватили власть в стране.
Источник: Минторг США
Дословно: "Соединенные Штаты по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных против мирных демонстрантов. Власти США продолжают привлекать к ответственности виновных в перевороте".
Детали: В список санкций также попали компании Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited. Власти США считают, что этими корпорациями кур военные.
Напомним:
- BBC со ссылкой на ООН сообщила, что по меньшей мере 38 человек погибли 3 марта во время протестов в Мьянме.
- 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- 9 февраля выстрелили в голову 20-летней девушке во время демонстрации против военного переворота. Она стала первой жертвой подавления волны протестов. Пострадавшая находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения, но 19 февраля умерла.