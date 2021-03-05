США ввели санкции против военной хунты Мьянмы, которая накануне расстреливала протестующих

Министерство торговли США сообщило о введении санкций против чиновников МВД Мьянмы и Министерства обороны страны, которые захватили власть в стране.

Источник: Минторг США

Дословно: "Соединенные Штаты по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных против мирных демонстрантов. Власти США продолжают привлекать к ответственности виновных в перевороте".

Детали: В список санкций также попали компании Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited. Власти США считают, что этими корпорациями кур военные.

Напомним: