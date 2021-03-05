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США ввели санкции против военной хунты Мьянмы, которая накануне расстреливала протестующих

Пятница, 5 марта 2021, 02:50

Министерство торговли США сообщило о введении санкций против чиновников МВД Мьянмы и Министерства обороны страны, которые захватили власть в стране.

Источник: Минторг США

Дословно: "Соединенные Штаты по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных против мирных демонстрантов. Власти США продолжают привлекать к ответственности виновных в перевороте".

Детали: В список санкций также попали компании Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited. Власти США считают, что этими корпорациями кур военные.

Напомним:

  • 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • 9 февраля выстрелили в голову 20-летней девушке во время демонстрации против военного переворота. Она стала первой жертвой подавления волны протестов. Пострадавшая находилась на аппарате искусственного жизнеобеспечения, но 19 февраля умерла.

Темы: СШАсанкции


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