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Президента Польши раскритиковали за участие в лыжном марафоне в разгар эпидемии

Пятница, 5 марта 2021, 14:54
Президента Польши раскритиковали за участие в лыжном марафоне в разгар эпидемии
Фото: РАР (архив 2020 года)

Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за поездку на лыжный марафон в то время, когда в стране продолжает расти кривая заболеваемости коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Дуда поехал для участия в благотворительном марафоне на популярном горнолыжном курорте Закопане, что он регулярно делает в течение уже многих лет.

Оппозиционные политики раскритиковали его решение, считая, что в этом году поездка не нужна и неуместна в то время, когда страна пытается остановить третью волну эпидемии.

"Нашему лидеру не хватает последовательности. Говорят, что в выходные, в разгар очередной волны эпидемии, господин Дуда поехал... кататься на лыжах. Браво!" - прокомментировал бывший премьер Польши, ныне депутат Европарламента Марек Белька.

"Господин Дуда снова смазал лыжи. Третья волна для него - не угроза. А для народа? Окей, он же позвонил в Пекин (о возможного приобретения китайской вакцины. - Ред.)", - написал сенатор от "Гражданской платформы" Адам Зейнфельд.

"На дворе то и дело слышны сирены скорой помощи, вокруг закрываются и банкротятся бизнес, люди болеют, много похорон. А президент этой страны снова катается на лыжах", - возмутился депутат от "Гражданской платформы" Рафал Групиньский.

Перед этим последний раз Дуда выезжал на лыжи в середине февраля - через неделю после того, как горнолыжные курорты открылись в рамках ослабление карантина.

Тогда в его адрес также поднялась критика. Президента дополнительно раскритиковали за то, что он воспользовался возможностью уехать из Закопане, объезжая пробки на дороге.

Открытие популярного курорта в целом не прошло без скандалов - в первые рабочие выходные, на которые одновременно выпали другой лыжный чемпионат и день Св. Валентина, на улицах наблюдались толпы туристов и полное игнорирование мер безопасности.

Последние три недели в Польше стабильно растет прирост заражений коронавирусом. 5 марта показатели впервые с конца осени приблизились к 16 тысячам.

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Темы: Польшаэпидемиякоронавирусспорт
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