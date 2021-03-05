Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президента Польши раскритиковали за участие в лыжном марафоне в разгар эпидемии

Пятница, 5 марта 2021, 15:54
Фото: РАР (архив 2020 года)

Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за поездку на лыжный марафон в то время, когда в стране продолжает расти кривая заболеваемости коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

Дуда поехал для участия в благотворительном марафоне на популярном горнолыжном курорте Закопане, что он регулярно делает в течение уже многих лет.

Оппозиционные политики раскритиковали его решение, считая, что в этом году поездка не нужна и неуместна в то время, когда страна пытается остановить третью волну эпидемии.

"Нашему лидеру не хватает последовательности. Говорят, что в выходные, в разгар очередной волны эпидемии, господин Дуда поехал... кататься на лыжах. Браво!" - прокомментировал бывший премьер Польши, ныне депутат Европарламента Марек Белька.

"Господин Дуда снова смазал лыжи. Третья волна для него - не угроза. А для народа? Окей, он же позвонил в Пекин (о возможного приобретения китайской вакцины. - Ред.)", - написал сенатор от "Гражданской платформы" Адам Зейнфельд.

"На дворе то и дело слышны сирены скорой помощи, вокруг закрываются и банкротятся бизнес, люди болеют, много похорон. А президент этой страны снова катается на лыжах", - возмутился депутат от "Гражданской платформы" Рафал Групиньский.

Перед этим последний раз Дуда выезжал на лыжи в середине февраля - через неделю после того, как горнолыжные курорты открылись в рамках ослабление карантина.

Тогда в его адрес также поднялась критика. Президента дополнительно раскритиковали за то, что он воспользовался возможностью уехать из Закопане, объезжая пробки на дороге.

Открытие популярного курорта в целом не прошло без скандалов - в первые рабочие выходные, на которые одновременно выпали другой лыжный чемпионат и день Св. Валентина, на улицах наблюдались толпы туристов и полное игнорирование мер безопасности.

Последние три недели в Польше стабильно растет прирост заражений коронавирусом. 5 марта показатели впервые с конца осени приблизились к 16 тысячам.

Темы: Польшаэпидемиякоронавирусспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка

Послы G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и КСУ

Почти 70% украинцев не нравится, куда движется страна

Президентский рейтинг: Зеленский немного оторвался от соперников

ФОТО15-летняя криворожанка вела "группу смерти" в Telegram - полиция

Все новости...
Польша
В Польшу не пустили автобус из Украины: пассажир заявил, что болен COVID-19
В Польше обнаружили почти 16 тысяч новых больных COVID-19 - вдвое больше, чем вчера
Польский суд оправдал активисток по делу изображения Богоматери с нимбом в цветах ЛГБТ
Последние новости
17:32
Тернопольский стадион будет носить имя Шухевича
17:18
"Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
17:17
Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения
17:13
От коронавируса вакцинировали уже более тысячи бойцов ООС
16:57
В Киеве задержан работник школы по подозрению в развращении 10-летней девочки
16:43
Столичный регион Италии попросил правительство о производстве "Спутника V"
16:42
Джемилев о запрете въезда в Крым: до 2034 года не будет ни меня, ни оккупации
16:37
Депутаты просят Зеленского присвоить Коновальцу звание Героя Украины
16:29
Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам определился с ее составом
16:17
РФ и Беларусь будут вместе готовить военных
Все новости...