Госдеп США наградит беларусскую оппозиционерку Колесникову за мужество

Среди лауреатов на премию Государственного департамента США International Women of Courage Award "Женщины за отвагу" назвали беларусскую оппозиционерку и члена координационного совета Беларуси Марию Колесникову.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Беларусские женщины стали доминирующей политической силой и двигателем общественных изменений в Беларуси, в немалой степени благодаря Колесниковой.

После того, как власть заключила, или выслала трех самых популярных мужчин-кандидатов от оппозиции, Мария и ее партнеры способствовали созданию исторического длительного противостояния 26-летнему правлению Александра Лукашенко.

Мария продолжает были лицом оппозиции внутри Беларуси и лихо встретила заключения после спорных выборов. Несмотря на ее задержание, Мария продолжает поддерживать движение за демократию в Беларуси и является источником вдохновения для тех, кто хочет получить свободу для себя и своей страны".

Детали: Другими лауреатами выбрали женщин из Бирмы, Камеруна, Китая, Колумбии, Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции и Венесуэлы.

В понедельник, 8 марта, проведут виртуальную церемонию вручения наград.

Напомним: