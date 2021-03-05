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Госдеп США наградит беларусскую оппозиционерку Колесникову за мужество

Пятница, 5 марта 2021, 21:59
Госдеп США наградит беларусскую оппозиционерку Колесникову за мужество

Среди лауреатов на премию Государственного департамента США International Women of Courage Award "Женщины за отвагу" назвали беларусскую оппозиционерку и члена координационного совета Беларуси Марию Колесникову.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Беларусские женщины стали доминирующей политической силой и двигателем общественных изменений в Беларуси, в немалой степени благодаря Колесниковой.

После того, как власть заключила, или выслала трех самых популярных мужчин-кандидатов от оппозиции, Мария и ее партнеры способствовали созданию исторического длительного противостояния 26-летнему правлению Александра Лукашенко.

Мария продолжает были лицом оппозиции внутри Беларуси и лихо встретила заключения после спорных выборов.  Несмотря на ее задержание, Мария продолжает поддерживать движение за демократию в Беларуси и является источником вдохновения для тех, кто хочет получить свободу для себя и своей страны".

Детали: Другими лауреатами выбрали женщин из Бирмы, Камеруна, Китая, Колумбии, Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции и Венесуэлы.

В понедельник, 8 марта, проведут виртуальную церемонию вручения наград.

Напомним:

  • 7 сентября соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска. Вскоре еще двое ее коллег - Антон Родненков и Иван Кравцов - перестали выходить на связь.
  • На следующий день оппозиционеры прибыли в Украину - кроме Колесниковой. Родненков и Кравцов на пресс-конференции рассказали, что она порвала на границе свой паспорт, чтобы избежать принудительного вывоза из страны.
  • Марию Колесникову и ее коллегу, адвоката Максима Знака обвиняют по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса - "призывы к действиям, направленные на причинение вреда внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности".

Украинская правда

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Темы: СШАБеларусь
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