Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ

Париж и Москва в декабре прошлого года тайно обменялись высылкой дипломатов.

Об этом сообщил французское издание Les Echos со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Так, один из чиновников экономической службы российского посольства в Париже был пойман на шпионаже. После этого Франция выслала его.

Россия приняла меры, в свою очередь выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

О высылке дипломатов никогда не сообщали публично.

В российском посольстве в Париже заявили, что не комментируют утечки информации в СМИ.