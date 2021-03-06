Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ
Суббота, 6 марта 2021, 15:51
Париж и Москва в декабре прошлого года тайно обменялись высылкой дипломатов.
Об этом сообщил французское издание Les Echos со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".
Так, один из чиновников экономической службы российского посольства в Париже был пойман на шпионаже. После этого Франция выслала его.
Россия приняла меры, в свою очередь выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.
О высылке дипломатов никогда не сообщали публично.
В российском посольстве в Париже заявили, что не комментируют утечки информации в СМИ.