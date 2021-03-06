В Финляндии из-за коронавируса перенесли выборы
Суббота, 6 марта 2021, 20:20
Муниципальные выборы в Финляндии перенесены на 13 июня из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Министерство юстиции пришло к этому решению по итогам обсуждений с представителями парламентских партий.
Все партии, за исключением "Истинных финнов", поддержали перенос выборов.
Обоснованием для переноса названо обеспечение законности и безопасности для здоровья граждан.
Сначала выборы должны были пройти 18 апреля.