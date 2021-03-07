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Введение "паспорта вакцинации" во Франции считают преждевременным

Воскресенье, 7 марта 2021, 04:54
Введение паспорта вакцинации во Франции считают преждевременным

По мнению правительства Франции, введение "паспорта вакцинации" против COVID-19 для путешествий Евросоюзом является преждевременным.

Источник: Укринформ, который цитирует госсекретаря по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Клемана Бона

Прямая речь: "Это преждевременно, и это может быть" паспорт здоровья ", связан не только с вакциной".

Детали: Правительство Франции планирует вакцинировать против COVID-19 около 30 млн граждан уже к началу лета.

Предыстория:

  • Лидеры ЕС рассчитывают, что стандартизированный сертификат о вакцинации от коронавируса будет разработан до лета.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет существенные возражения по плану Еврокомиссии по введению "цифровых зеленых паспортов вакцинации".

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Темы: коронавирусвакцинация
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