Введение "паспорта вакцинации" во Франции считают преждевременным
Воскресенье, 7 марта 2021, 04:54
По мнению правительства Франции, введение "паспорта вакцинации" против COVID-19 для путешествий Евросоюзом является преждевременным.
Источник: Укринформ, который цитирует госсекретаря по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Клемана Бона
Прямая речь: "Это преждевременно, и это может быть" паспорт здоровья ", связан не только с вакциной".
Детали: Правительство Франции планирует вакцинировать против COVID-19 около 30 млн граждан уже к началу лета.
Предыстория:
- Лидеры ЕС рассчитывают, что стандартизированный сертификат о вакцинации от коронавируса будет разработан до лета.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет существенные возражения по плану Еврокомиссии по введению "цифровых зеленых паспортов вакцинации".