Введение "паспорта вакцинации" во Франции считают преждевременным

По мнению правительства Франции, введение "паспорта вакцинации" против COVID-19 для путешествий Евросоюзом является преждевременным.

Источник: Укринформ, который цитирует госсекретаря по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Клемана Бона

Прямая речь: "Это преждевременно, и это может быть" паспорт здоровья ", связан не только с вакциной".

Детали: Правительство Франции планирует вакцинировать против COVID-19 около 30 млн граждан уже к началу лета.

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