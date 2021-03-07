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Северная Македония одобрила "Спутник V"

Воскресенье, 7 марта 2021, 15:59

Российский фонд прямых инвестиций сообщил в воскресенье, что Северная Македония одобрила российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Таким образом "Спутник V" одобрен для использования в 46 странах с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Македонское агентство MIA сообщило, что первая партия из 3 тысяч доз вакцины, закупленных Минздравом у российского производителя, должна прибыть в страну в воскресенье спецтранспортом через компанию "DHL".

Вакцины получат министр здравоохранения Венко Филипче и посол Российской Федерации в стране Сергей Баздникин в международном аэропорту Скопье.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины.

Из стран Евросоюза Венгрия и Словакия уже одобрили применение вакцины в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации.

Еще несколько стран ЕС, среди которых Латвия и Финляндия, заявили, что готовы рассмотреть покупку российской вакцины, если ее утвердит европейский регулятор.

Темы: МакедониявакцинацияРосcиякоронавирус


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