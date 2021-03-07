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Президент Финляндии раскритиковал ЕС за закупку вакцин

Воскресенье, 7 марта 2021, 15:34
Президент Финляндии раскритиковал ЕС за закупку вакцин

Президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал политику ЕС в области приобретения вакцин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ниинисте в интервью Ilta-Sanomat заявил, что Европейский Союз должен был лучше справиться с задачей централизованных поставок вакцин от коронавируса.

"Какие вакцины были заказаны и обязательства были взяты? Нет сомнений, что они должны были добиться большего успеха в этом. У нас есть примеры стран, которые достигли большего успеха, чем ЕС, в получении вакцины для себя", - сказал финский президент.

Ниинисте назвал интересной идею возможности закупки вакцины Финляндией самостоятельно.

"Некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, Чехия и Словакия, использовали свои собственные медицинские органы, чтобы обойти общий процесс утверждения ЕС. Конечно, я не могу комментировать, какая вакцина хорошая или должна быть доступна здесь", - сказал он.

По словам финского президента, к вопросу приобретения вакцин различными способами нужно подходить открыто, без предрассудков.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин не стала исключать применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в своей стране.

Темы: ФинляндияЕСвакцинациякоронавирус
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