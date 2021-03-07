Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нидерланды изменили требования к тестам для авиапассажиров из Украины

Воскресенье, 7 марта 2021, 18:30

Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины, Беларуси, России и других стран, отнесенных к зоне с высоким риском заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.com.

Теперь путешественники могут сдавать только один ПЦР-тест, если с момента взятия образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов.

Также для пассажиров оставили прошлый способ сдачи тестов, предусматривающий прохождение сразу двух тестов.

Один анализ необходимо сдать методом ПЦР. При этом с момента тестирования до момента пересечения границы Нидерландов должно пройти не более 72 часов.

Второй тест предполагает экспресс-проверку на коронавирус. Его необходимо пройти не более чем за 4 часа до посадки в самолет.

Все тесты на коронавирус должны иметь отрицательный результат. Только в таком случае человека пустят в самолет.

Требования по тестированию действуют для всех пассажиров 13 лет и старше, которые следуют как в Нидерланды, так и с пересадкой в ​​аэропорту Амстердама в третьи страны.

Темы: Нидерландыкоронавирусавиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто

В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

В Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана

фотоВ Абхазии задержали "героя ДНР" с российским паспортом

Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины

Одна из стран Европы вынесла на референдум законность паранджи

Все новости...
Нидерланды
В Нидерландах произошел взрыв возле центра тестирования на коронавирус
Апелляционный суд Нидерландов одобрил введенный правительством комендантский час
Нидерланды продлили комендантский час, но ослабят другие ограничения
Последние новости
19:38
Зима возвращается: в понедельник в большинстве областей пройдет снег
19:04
ООС: 5 обстрелов, украинские военные отвечали
18:46
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за ветра
18:30
Нидерланды изменили требования к тестам для авиапассажиров из Украины
18:09
"Газовая драма" в Донецкой области: хронология и позиции сторон
17:55
Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
17:32
68% американцев поддерживают подход Байдена к пандемии
17:06
В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом
16:51
За 5 дней на вакцинацию от COVID-19 записались 155 тысяч человек
16:34
Президент Финляндии раскритиковал ЕС за закупку вакцин
Все новости...