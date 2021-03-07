Нидерланды изменили требования к тестам для авиапассажиров из Украины

Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины, Беларуси, России и других стран, отнесенных к зоне с высоким риском заражения COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.com.

Теперь путешественники могут сдавать только один ПЦР-тест, если с момента взятия образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов.

Также для пассажиров оставили прошлый способ сдачи тестов, предусматривающий прохождение сразу двух тестов.

Один анализ необходимо сдать методом ПЦР. При этом с момента тестирования до момента пересечения границы Нидерландов должно пройти не более 72 часов.

Второй тест предполагает экспресс-проверку на коронавирус. Его необходимо пройти не более чем за 4 часа до посадки в самолет.

Все тесты на коронавирус должны иметь отрицательный результат. Только в таком случае человека пустят в самолет.

Требования по тестированию действуют для всех пассажиров 13 лет и старше, которые следуют как в Нидерланды, так и с пересадкой в ​​аэропорту Амстердама в третьи страны.