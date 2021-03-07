Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зима возвращается: в понедельник в большинстве областей пройдет снег

Воскресенье, 7 марта 2021, 18:38
Зима возвращается: в понедельник в большинстве областей пройдет снег
Depo.Львів

Днем в понедельник, 8 марта, в большинстве регионов Украины, за исключением южных областей, возможен небольшой мокрый снег.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северо-восточных областях, днем в восточной части и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге страны до 8° тепла.

 
meteo.gov.ua

В Киеве в понедельник ожидается небольшой мокрый снег; температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Во вторник, 9 марта, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

 
meteo.gov.ua

Температура ночью 5-10° мороза, на северо-востоке страны и в Карпатах до 13° мороза, днем на Левобережье от 4° мороза до 1° тепла, на остальной территории 0-5° тепла; в южных областях ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: