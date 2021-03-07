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В Амстердаме 1300 человек позвали в клуб ради COVID-эксперимента

Воскресенье, 7 марта 2021, 20:04

В Амстердаме в субботу более тысячи любителей танцевальной музыки впервые за год допустили на танцпол для того, чтобы провести эксперимент и изучить возможности ослабления карантина в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В целом 1300 человек были допущены к участию в тщательно организованном тестовом мероприятии в крупнейшем мюзик-холле Амстердама, ZiggoDome, который в обычное время вмещает до 17 000 человек.

За всеми движениями и контактами людей, которые танцевали под музыку голландских диджеев, следили с помощью бирки, которую они были вынуждены носить. В рамках этого эксперимента нидерландские власти хотят изучить, каким образом вновь разрешить массовые мероприятия, запрещенные из-за эпидемии.

Всем гостям необходимо было получить отрицательный результат теста на коронавирус за 48 часов до мероприятия, а через пять дней после мероприятия они могли пройти еще один тест.

Внутри они были разделены на шесть групп, каждая из которых придерживалась различных принципов социального дистанцирования и ношение масок, а также имела разную степень свободы передвижения.

Правительственные советники будут использовать данные об их поведении для принятия решений о возможном ослаблении изоляции в ближайшие месяцы.

Танцевальное событие является частью серии тестовых мероприятий, проводимых при поддержке правительства. Среди других - бизнес-конференция, два футбольных матча и комедийное шоу, все с разными правилами для различных групп, чтобы увидеть, что работает лучше всего.

Правительство Нидерландов на прошлой неделе постепенно ослабило меры изоляции, позволив ограниченное открытие второстепенных магазинов и средних школ. Все бары и рестораны в Нидерландах закрыты с середины октября, а по всей стране с 21:00 до 4:30 утра последние шесть недель действует комендантский час.

Темы: Нидерландыкоронавирускарантин


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