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Еврокомиссия обещает с апреля удвоить количество вакцин до 100 млн доз в месяц

Понедельник, 8 марта 2021, 09:31
Еврокомиссия обещает с апреля удвоить количество вакцин до 100 млн доз в месяц

Число доз вакцины, доступных в странах Европейского союза, как ожидается, удвоится до 100 миллионов в месяц с апреля.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Начиная с апреля, количество может снова удвоиться в соответствии с планами производителей, в том числе потому, что скоро будут утверждены новые вакцины", - сказал фон дер Ляйен.

Она добавила, что ожидает "в среднем около 100 миллионов доз в месяц во втором квартале, в целом 300 миллионов к концу июня".

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон высказал столь же оптимистичное заявление: "Хорошая новость в том, что у нас достаточно широкий портфель компаний и заводов, что дает мне уверенность в том, что мы сможем избежать задержек".

Европейская комиссия и фон дер Ляйен столкнулись с критикой из-за медленного развертывания вакцинации в блоке, и некоторые страны обращаются за границу для покупки вакцин, которые не одобрены для использования в ЕС.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило три вакцины - от Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca - для использования в ЕС. Ожидается, что решение по четвертой от американской компании Johnson & Johnson будет принято уже в этот четверг.

Темы: вакцинациякоронавирусЕС
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