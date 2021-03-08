Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Еврокомиссия обещает с апреля удвоить количество вакцин до 100 млн доз в месяц

Понедельник, 8 марта 2021, 10:31

Число доз вакцины, доступных в странах Европейского союза, как ожидается, удвоится до 100 миллионов в месяц с апреля.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Начиная с апреля, количество может снова удвоиться в соответствии с планами производителей, в том числе потому, что скоро будут утверждены новые вакцины", - сказал фон дер Ляйен.

Она добавила, что ожидает "в среднем около 100 миллионов доз в месяц во втором квартале, в целом 300 миллионов к концу июня".

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон высказал столь же оптимистичное заявление: "Хорошая новость в том, что у нас достаточно широкий портфель компаний и заводов, что дает мне уверенность в том, что мы сможем избежать задержек".

Европейская комиссия и фон дер Ляйен столкнулись с критикой из-за медленного развертывания вакцинации в блоке, и некоторые страны обращаются за границу для покупки вакцин, которые не одобрены для использования в ЕС.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило три вакцины - от Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca - для использования в ЕС. Ожидается, что решение по четвертой от американской компании Johnson & Johnson будет принято уже в этот четверг.

Темы: вакцинациякоронавирусЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии

В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации

Коронавирус обнаружили еще у 5572 украинцев, 106 зараженных умерли

Главные новости воскресенья и ночи: заявление Тихановского, победа Магучих

США готовят кибератаки против России - NYT

Спецслужбы РФ подрывают доверие к вакцине Pfizer - СМИ

Все новости...
вакцинация
В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации
За сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 910 человек
Почти 20% американцев уже получили по дозе вакцины от коронавируса
Последние новости
11:46
ДТП в Польше: 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии
11:42
Женщин среди ФЛП становится больше – Опендатабот
11:38
В Бухаресте сотни людей протестовали против плана об обязательной вакцинации
11:31
Мысли о суициде и разрыв с Чарльзом: самое главное из интервью принца Гарри и Меган
11:14
На Украину надвигается холодный атмосферный фронт
10:42
В Корее обнародовали данные расследования 8 смертей после Covid-вакцинации
10:31
Еврокомиссия обещает с апреля удвоить количество вакцин до 100 млн доз в месяц
10:10
Власти Беларуси прицельно преследуют женские организации – Amnesty International
09:42
За сутки в Украине вакцину от коронавируса получили 910 человек
09:16
В Британии проводят опыты над добровольцами, которых инфицировали Covid
Все новости...