Синоптик поведала, когда ждать потепления

В ближайшие двое суток в Украине сохранится холодная, преимущественно сухая погода, потепление ожидается к концу недели.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: 10 марта в Украине без осадков, только в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях, а также на юге Одесской области днем местами небольшие осадки.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, на Левобережье – северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в восточных и северо-восточных областях 10-15° мороза. Наа Закарпатье и крайнем юге страны 2-7° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве в среду осадков не будет, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.

11 марта в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, на Левобережье местами 11-15° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 2-7° тепла.

В столице в четверг без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° тепла.

Прямая речь Диденко: "Потепление, вместе с осадками, придет в Украину в конце недели".